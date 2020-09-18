أجرى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال مكالمة هاتفية مع رب الأسرة المتضررة من آثار الأمطار والعواصف في أحد ثربان التابعة لمحافظة المجاردة، اطمأن من خلالها على صحة الأسرة ووجه بإيوائهم وتقديم العون والمساعدة لهم وتشكيل لجنة عاجلة تتكون من المحافظة ومركز الإمارة والشرطة والدفاع المدني والمالية. وقد تم الوقوف على الحالة وتم إيواء الأسرة بالكامل وحصر الأضرار الناتجة عن ذلك.



وكانت قد هطلت مساء الأربعاء الماضي أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة على محافظة المجاردة ومراكزها تسببت في اقتلاع بعض الأشجار وإلحاق ضرر ببعض المنازل.