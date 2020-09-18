أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توقيعها خطة عمل مشتركة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بهدف تطوير منظومة ريادة الأعمال في العلا، وتمكين نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات، وتعزيز روح ريادة الأعمال في المحافظة، ما يسهم في تطوير اقتصاد ثري ومتنوع في العلا.وتستهدف خطة العمل إنشاء مساحة عمل مشتركة لتفعيل حاضنة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث تقدم خدمات عدة لرواد الأعمال من ضمنها برامج ذات القيمة المضافة للبيئة الاقتصادية للعلا كبرامج حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال في قطاعات حيوية كالسياحة والزراعة، وذلك إما بشكل تقليدي مباشر أو عبر القنوات الافتراضية الرقمية، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة في مجالات عدة، لنقل الخبرات للشركات الناشئة في العلا.وسيتم بناءً على خطة العمل المشتركة التي وقعها محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني، تيسير ممارسة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر تسهيل عملية التسجيل الحكومي بكافة خطواته، وتقديم الدعم في مجال حصر وتسويق الفرص الاستثمارية، وتقديمها عبر القنوات المعتمدة من الطرفين، وسيعمل الطرفان على تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى قائمة الخدمات الخاصة بمنشآت حسب اللوائح والأنظمة.وحول خطة العمل المشتركة علّق الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني، قائلاً: «تأتي خطة العمل مع «منشآت» لتعزز من التنوع الاقتصادي في العلا، وتسهم بتحقيق رؤية العلا التي أطلقها ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة وإشراف من محافظ الهيئة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، حيث سنعمل سوياً مع منشآت على تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمتهم في الناتج الإجمالي المحلي في العلا، الأمر الذي سيعود بفوائد تنموية على المحافظة ويؤكد دور المجتمع كأحد أهم محركات التحول الاقتصادي المستدام». من جهته، علّق محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد قائلاً: «ستعمل هذه الشراكة على الجمع بين خبرات «منشآت» في مجال حاضنات الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين الفرص الاقتصادية والاستثنائية التي تقدمها محافظة العلا، حيث سنعمل مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا من أجل تطبيق أفضل الممارسات العالمية في ما يتعلق بدعم هذه المنشآت».وتهدف حاضنة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة أساسية إلى تشكيل منصة للعمل على مساعدة رواد الأعمال المحليين على إطلاق طاقات وإبداعات العلا، حيث يمثل المركز جزءاً من المبادرات الهادفة إلى خلق فرص تدريبية ومهنية وتنموية جديدة لأهالي العلا للعمل على دعمهم في تحقيق أهدافهم بما يتناسب مع ما لديهم من إمكانات فريدة.