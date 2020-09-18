أعلنت وزارة الصحة أمس (الخميس) تسجيل 593 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 1203 حالة تعافٍ إضافية، 30 حالة وفاة جديدة. وجاءت مدينة جدة في صدارة عدد الإصابات بـ55 حالة، وحلت مكة المكرمة في المركز الثاني بـ 50 حالة ثم المدينة المنورة بـ 40 حالة والرياض بـ39 حالة.ووفقا لإحصاء «الصحة»، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 328144 حالة، من بينها 16538 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1180 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 307207 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4399 حالة وفاة.ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط: https/‏/‏covid19.moh.gov.sa.