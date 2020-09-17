صرَّح مساعد المُتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على متهمين اثنين، في العقدين الثالث والرابع من عمريهما، تورطا بارتكاب 18 جريمة سرقة من مساجد ومتاجر وصيدليات ومعدات من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء، وذلك باستخدام 17 مركبة قاما بسرقتها، والاستيلاء على ما بداخلها، لتنفيذ جرائمهما، وإحراق واحدة منها. وضُبط بحوزتهما سلاح ناري (مسدس) و8 طلقات حية، وجهازا اتصال لاسلكي، ومقصات حديدية. وجرى إيقافهما، واسترداد المركبات المسروقة منهما، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.