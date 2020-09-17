تبدأ وزارة التعليم اعتبارا من الأحد القادم استقبال طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين، وكذلك استقبال طلبات نقل شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج وزارة التعليم (التعليم العام)، ونقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري، وإعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو مؤسسات تعليمية خاصة أو عامة، وذلك حتى السادس عشر من شهر جمادى الأولى من العام الحالي.

وشددت الوزارة في تعميم أصدره نائب الوزير الدكتور عبدالرحمن العاصمي على عدم استقبال أو رفع طلبات إنهاء الخدمة للتقاعد المبكر ورقيا والتقديم من خلال نظام «فارس» بإدارات التعليم وجهاز الوزارة خلال الفترة المحددة، على أن يتم اعتماد قرار إنهاء الخدمة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وعدم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة بعد صدور القرار، على أن يكون تاريخ ترك العمل للمتقدمين هو يوم الرابع من شهر ذي الحجة للعام الحالي.

وفي ما يتعلق بنقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية، أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والخدمة المدنية، والقواعد التنظيمية الخاصة بنقل الخدمات والإعارة، وأن يكون التقديم عبر نظام «فارس» ورفع المسوغات المطلوبة عبر النظام.

وتضمن القرار أن يكون اعتماد نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية والتحويل للكادر الإداري خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، على أن يكون تاريخ ترك العمل بعد نهاية العام الدراسي الحالي، وبالنسبة للمتقدمين على إعارة جديدة لشاغلي الوظائف التعليمية، فيكون تاريخ ترك العمل هو يوم السابع من شهر محرم لعام ١٤٤٣هـ.