وقعت مؤسسة صالح عبدالله كامل الخيرية وجمعية البر وأكاديمية دلة للعمل التطوعي بجدة المبادرة الإنسانية «تعليمهم يستمر»، وذلك تماشياً مع مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل «تعلم عن بعد».

وتأتي هذه المبادرة في ظل ظروف جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على جميع القطاعات ومنها التعليم، حيث أصبح التعليم في هذا العام الدراسي عن بعد حفاظاً على سلامة الطلاب وأصبح وجود جهاز كمبيوتر لكل طالب أمراً لابد منه، للالتحاق بالعملية التعليمية، ونظراً لأن الفترة الدراسية أصبحت موحدة خلال ساعات معينة نتج عن ذلك تحدٍ لبعض الأسر التي لديها عدد من الطلاب من توفير عدة أجهزة في آن واحد.

وقد استطاعت مبادرة «تعليمهم يستمر» وخلال أسبوعها الأول من تهيئة نحو 1000 جهاز كمبيوتر بين مكتبي ومحمول (لابتوب) تم تسليمها في مقر جمعية البر ومن ثم انتقلت إلى أكاديمية دلة لصيانتها وإعادة تطويرها لكي تكون صالحة للاستخدام، حيث قامت «دلة» من خلال مشاركة متطوعين ببرمجة هذه الأجهزة وتوفير قطع الغيار لها وجدولة تسليمها للمستحقين من طلاب وطالبات الأسر المستهدفة من خلال جمعية البر بجدة، إضافة إلى تصميم برنامج التعليم السريع للأساسيات وكيفية التشغيل والاستخدام لمن يجهل وذلك لتنوع الأجهزة والأنظمة بين ويندوز وماكنتوش آبل، بالإضافة إلى شرح وتسهيل الدخول إلى منصة مدرستي التي وضعتها وزارة التعليم.

كما تهدف المبادرة إلى تشجيع المشاركة المجتمعية في دعم الطلاب والطالبات المعسرين والمحافظة على البيئة من خلال إعادة تأهيل واستخدام الأجهزة غير المستغلة في الشركات والمؤسسات وأيضاً لدى الأفراد.