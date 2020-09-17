وقعت مؤسسة صالح عبدالله كامل الخيرية وجمعية البر وأكاديمية دلة للعمل التطوعي بجدة المبادرة الإنسانية «تعليمهم يستمر»، وذلك تماشياً مع مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل «تعلم عن بعد».
وتأتي هذه المبادرة في ظل ظروف جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على جميع القطاعات ومنها التعليم، حيث أصبح التعليم في هذا العام الدراسي عن بعد حفاظاً على سلامة الطلاب وأصبح وجود جهاز كمبيوتر لكل طالب أمراً لابد منه، للالتحاق بالعملية التعليمية، ونظراً لأن الفترة الدراسية أصبحت موحدة خلال ساعات معينة نتج عن ذلك تحدٍ لبعض الأسر التي لديها عدد من الطلاب من توفير عدة أجهزة في آن واحد.
وقد استطاعت مبادرة «تعليمهم يستمر» وخلال أسبوعها الأول من تهيئة نحو 1000 جهاز كمبيوتر بين مكتبي ومحمول (لابتوب) تم تسليمها في مقر جمعية البر ومن ثم انتقلت إلى أكاديمية دلة لصيانتها وإعادة تطويرها لكي تكون صالحة للاستخدام، حيث قامت «دلة» من خلال مشاركة متطوعين ببرمجة هذه الأجهزة وتوفير قطع الغيار لها وجدولة تسليمها للمستحقين من طلاب وطالبات الأسر المستهدفة من خلال جمعية البر بجدة، إضافة إلى تصميم برنامج التعليم السريع للأساسيات وكيفية التشغيل والاستخدام لمن يجهل وذلك لتنوع الأجهزة والأنظمة بين ويندوز وماكنتوش آبل، بالإضافة إلى شرح وتسهيل الدخول إلى منصة مدرستي التي وضعتها وزارة التعليم.
كما تهدف المبادرة إلى تشجيع المشاركة المجتمعية في دعم الطلاب والطالبات المعسرين والمحافظة على البيئة من خلال إعادة تأهيل واستخدام الأجهزة غير المستغلة في الشركات والمؤسسات وأيضاً لدى الأفراد.