كشف فرع وزارة الإسكان بمنطقة الحدود الشمالية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي ظهر فيه أحد المواطنين مع أثاث منزله أمام إحدى الفلل السكنية بمشروع وزارة الإسكان في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

وأكد فرع وزارة الإسكان بالمنطقة أن المواطن مسجل في قائمة الإسكان التنموي بمحافظة طريف وينتظر توفير وحدة سكنية له وفقاً لتوافر الوحدات وبحسب أولوية احتياج الأسر المسجلة وبالتعاون مع الجمعيات في المنطقة، إلا أنه قام بالتعدي على إحدى الفلل في مشروع الوزارة ونقل إليها مقتنياته ما استدعى الاستعانة بالجهات الأمنية لاتخاذ ما يلزم، علماً بأن الفيلا محجوزة لمواطن آخر من مستفيدي برنامج «سكني».

وأشار البيان إلى أن جمعية طريف الخيرية الموقعة مع الإسكان التنموي أبلغت المواطن باستعدادها لدفع قيمة إيجار منزل مناسب للمواطن لمدة عام لحين توافر وحدات جديدة لمستفيدي الإسكان التنموي، إلا أن ذلك قوبل بالرفض.

وأكد فرع وزارة الإسكان حرصه على توفير السكن الملائم لمستفيدي الإسكان التنموي وفق الشروط المحددة في الوحدات المتاحة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والقطاع غير الربحي والجمعيات.