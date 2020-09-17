أطلق الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة مؤخراً، حملة بر الشرقية لدعم طلاب الأسر الأشد حاجة بأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية للتعليم عن بعد، تحت شعار «ادعمهم حتى لا ينقطع تعليمهم».



وأكد لدى توقيعه على لوحة إطلاق الحملة، أن التعليم ركيزة في بناء وتنمية الإنسان، والنقطة المفصلية في نقل الأفراد من مرحلة العوز والاحتياج، إلى القدرة والإنتاج، داعياً أفراد المجتمع إلى الإسهام في تحقيق أهداف الحملة، والتطوع في سد احتياج الأسر الأشد حاجة، سواءً عبر التبرع بالأجهزة، أو المساهمة بتقديم الخدمات التعليمية لهذه الأسر، داعياً المولى عز وجل أن يجزي من ساهم في دعم هذه الحملة خير الجزاء على بذلهم وعطائهم وإحسانهم.



وتهدف الحملة إلى استمرار تعليم أبناء الأسر المستفيدة بالجمعية من الأيتام وأبناء الأسر الأكثر احتياجاً من خلال دعمهم بأجهزة إلكترونية وحواسيب مكتبية تساعدهم على استمرار تعليمهم «عن بعد». وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة سمير بن عبدالعزيز العفيصان: إن الجمعية قامت ببحث ودراسة حالة الأسر المستفيدة وأبنائها من الطلاب، وبينت الدراسة أن هؤلاء الطلاب في حاجة للأجهزة وأن هناك أكثر من 3500 طالب وطالبة هم أشد حاجة لها لاستكمال تعليمهم «عن بعد»، مضيفاً أن الحملة تهدف إلى تمكين الأبناء من الوصول إلى المنصات التعليمية ودعم جهود المملكة في تعليم آمن عن بعد ورفع اقتصاد الأسرة من خلال استمرار تعليم أبنائها وتحقيق التنمية المجتمعية عبر إعداد كوادر بشرية، مبيناً أوجه دعم الطلاب حيث يمكن دعم الطلاب دعماً نقدياً مباشراً من خلال التبرع للحملة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية أو عن طريق الاستقبال العيني للأجهزة بمقرات فروع جمعية البر بالمنطقة الشرقية.