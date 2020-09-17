استأنفت جامعة طيبة حركة النقل الجامعي لطالباتها من التخصصات العلمية بالمدينة المنورة والمحافظات والمراكز والقرى والهجر التابعة لها إلى كليات الجامعة ذهابًا وإيابًا، دعماً وتسهيلاً لطالبي الخدمة من الطالبات وأولياء الأمور لتمكينهم من الاستفادة من خدمة النقل الجامعي بكل يسر وسهولة.

صرح بذلك وكيل جامعة طيبة أ. د. سلطان العمري، وأفاد بأن الجامعة وفرت الخدمة للطالبات تسهيلاً ودعماً لهم في تيسير عملية النقل وفق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعمول بها من تخفيض عدد المقاعد داخل الحافلة إلى 24 مقعدا، إضافة إلى وضع ملصقات التباعد وتوزيع الكمامات والمعقمات والحرص على التهوية الجيدة داخل الحافلات والكشف على حرارة الطالبات عند الدخول.

من جهته أوضح مدير إدارة الحركة بجامعة طيبة زكي الصاعدي أنه تم اعتماد 48 نقطة انطلاق لنحو 81 حافلة تنقل أكثر من 1900 طالبة يومياً وطيلة أيام الدراسة والتي تم مراعاة أوقاتها مع أوقات المحاضرات للطالبات، مؤكدا بأنه تم تخصيص البريد الإلكتروني Trd@taibahu.edu.sa لاستقبال كافة الاستفسارات والطلبات في ما يخص النقل والتي يتم التجاوب معها مباشرة.