كثفت بلدية محافظة الجبيل حملاتها الرقابية الميدانية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية، وذلك في إطار جهودها للحد من انتشار فايروس كورونا، والوقاية منه، والتأكد من التزام المحلات التجارية بإجراءات واحترازات السلامة والاشتراطات الصحية.

وأسفرت تلك الحملات الميدانية عن إغلاق عدد من المحلات التجارية ومصادرة أغذية فاسدة، يأتي ذلك في إطار تشديد البلدية على تكثيف الجولات الرقابية الصحية على الأسواق والمراكز التجارية، والنظر في آلية عملها ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين التي قد فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ تحقيقاً للبيئة الآمنة المتصديّة بوعيها على فايروس كورونا والحد من انتشاره.

وأكد رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش حرص البلدية على السلامة العامة، مشيرا إلى إغلاق نحو 22 منشأة تجارية وغذائية، وإشعار 34 منشأة مخالفة خلال تلك الجولات.

وأضاف، صادرت الفرق الميدانية 450 كيلوغراماً من الخضراوات والفواكه، إضافة إلى مصادرة 220 كيلوغراما من اللحم غير صالح للاستهلاك الآدمي خلال تلك الجولات، كما تم إغلاق صالون حلاقة مغاسل الملابس غير ملتزم بالبروتوكولات الوقائية لمكافحة فايروس كورونا ضمن الجولات الرقابية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة.

وتابع الدويش، أسفرت الجولات الرقابية الميدانية أيضا عن ضبط ثلاثة عمال يحملون شهادات صحية منتهية، وإزالة لوحات إعلانية مُخالفة بعدة مواقع بنطاق البلدية، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

ودعا الجميع بضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية، والتعاون مع البلدية وذلك عبر الإبلاغ عند رصد أي مخالفة التواصل مع مركز (940).