أكد سفير المملكة في لبنان وليد البخاري أن المملكة العربية السعودية تحرص دائما على خدمة الإنسان وتقديم العون والمساعدة وإغاثة الناس بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

موقف بخاري جاء خلال افتتاح الهيئة العليا للإغاثة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المرحلة النهائية لتأهيل وتجهيز مركز غسيل الكلى في مستشفى المقاصد في بيروت.

وبعد إزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية التي تحمل اسم المركز، تمنى السفير بخاري لجمعية المقاصد «المزيد من التوفيق والنجاح والإنجازات في أداء رسالتها الإنسانية والصحية والتربوية والاجتماعية لخدمة اللبنانيين».

فيما شكر رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو «المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على مساندة المقاصد ودعمها الدائم»، وقال: «ما نشهده اليوم ليس بغريب عن مملكة الخير والعطاء للمقاصد وللبنانيين، لقد عودتنا السعودية أن تكون دائما إلى جانب لبنان ومؤسساته الاستشفائية والصحية وفي شتى المجالات، نحن قريبون منها، وهي قريبة منا، وتحس بحاجاتنا». وما نشاهده اليوم ما هو إلا دليل على عمق العلاقة الأخوية بين المقاصد والمملكة التي تسارع إلى تقديم كل خير والقيام بالأعمال الطيبة دائما وخصوصا في الأوقات الصعبة التي يمر بها وطننا لبنان، والمقاصد ستبقى وفية لكل من ساهم ويساهم في مد يد العون لها وتقديم المساعدات على مختلف أنواعها.

ثم تسلم الدكتور المدير العام التنفيذي لمستشفى المقاصد الدكتور محمد بدر من مدير مركز الملك سلمان مستلزمات ومعدات طبية، بالإضافة إلى مساعدات إيوائية. بعدها جال الجميع في أرجاء المركز، واطلعوا على التوسعة والتجهيزات المتطورة والحديثة، كما جالوا على وحدة كورونا في المستشفى وتفقدوا مركز الرياض الطبي للعناية الفائقة.