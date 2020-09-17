أكد المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري أن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول بشأن تعديل صرف نهاية الخدمة للأكاديميين نص على صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته 20 عاماً في التعليم العالي في أي من الوظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) عن كل سنة تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته.وأوضح الأحمري خلال حديثه لقناة السعودية أنه يستثنى من إكمال تلك المدة حالات صدور أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء بالتعيين في وظيفة أخرى أو إلغاء الوظيفة أو الوفاة أو العجز الصحي أو بلوغ السن النظامية للتقاعد.وبين الأحمري أن قرار مجلس الوزراء تضمن أن يكون استحقاق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة وتصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمته الأكاديمية، لافتاً إلى أن الهدف من القرار مراعاة الظروف المختلفة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن كافة احتياجات أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم.