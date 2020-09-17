أكد سفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير حسن بشير العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، والدور الحيوي الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة في بلاده.وقدم السفير بشير الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه للسودان وشعبه في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين عبر المركز للتخفيف من معاناة المتضررين من السيول والفيضانات الغزيرة التي ضربت السودان أخيرا وأدت لخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.أتى ذلك بعد أن التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض.وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.