طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة ببيان الأسباب التي حالت دون الاستفادة المثلى من الميزانية المعتمدة ومعالجة ضعف الصرف للاستفادة من الميزانية على الوجه المطلوب بما يسهم في تطوير أعمال الوزارة، كما دعا الوزارة إلى العمل على تقييم مبادراتها المقدمة لخدمة الحجاج والمعتمرين وفقاً لمؤشرات الأداء، وأهمها مبادرة «الخيام متعددة الطوابق» «وحج بلا حقيبة»، ومدى إمكانية التوسع فيها.كما وافق على قيام الوزارة بربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية، ودراسة تقييم الآثار المترتبة على جائحة كورونا على شركات العمرة مقدمي خدمة حجاج الداخل ومؤسسات أرباب الطوائف، وكذلك مستهدفات رؤية 2030، واقتراح الحلول المناسبة. وطالب المجلس وزارة الحج باستكمال تطوير تطبيقات ذكية للخدمات، والتأكد من توفر مساكن للحجاج والمعتمرين والزوار بمواصفات جيدة وتحديث تنظيم المساكن.نظام لمكافحة الفساد العلمي بالجامعاتحثت لجنة التعليم الجامعات على دراسة تحويل بعض المواد الدراسية إلى مهارية ومهنية، وإنشاء إدارة للمخاطر في الوزارة وفي إدارات التعليم في جميع المناطق، وتجويد وتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامها تكاملياً مع التعليم الاعتيادي، ودعم استقلالية وتشديد الرقابة على حماية الملكية الفكرية، والتأكيد على الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي ومعالجة مشكلة الاعتماد على الملخصات والمذكرات الدراسية بدلاً عن المقررات المعتمدة، ومطالبة مجلس شؤون الجامعات بدراسة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بكافة أشكاله وصوره.