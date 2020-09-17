أعلن المدير الطبي بمراكز المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الدكتور محمد فلمبان لـ«عكاظ»، توفر ‏11 نقطة فرز صحية ‏في مطار المؤسس ترصد ‏درجات حرارة المسافرين على مدار الساعة.و‏بين الدكتور فلمبان أن مركز المراقبة الصحية بالمطار يستقبل القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي والحاملين للتأشيرات والاستثناءات الواردة في قرار الجهات المختصة، ورصد درجات حرارتهم، من خلال الكاميرات الحرارية وكتابة تعهدات بالعزل المنزلي لمده يومين، شريطة أخذ مسحة خاصة بفايروس كورونا للتأكد من عدم حمله الفايروس.وأضاف فلمبان: كما يتم التثبت من حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الفايروس، وفي حال الاشتباه يتم التنسيق مع الجهات المختصة في مطار المؤسس لإخراج المسافر عبر ممرات آمنة إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة، بعد تقييم الحالة من قبل فريق التدخل والاستجابة السريع والمؤهل للتعامل مع حالات الاشتباه.وأكد المدير الطبي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز وجود نقاط فرز على جميع بوابات مطار الملك عبدالعزيز مدعمة بكاميرات حرارية للتأكد من خلو أي من المسافرين أو الموظفين من أعراض فايروس كوفيد-١٩، مضيفا: سيتم منع أي مسافر أو موظف من الدخول للمطار في حال ارتفاع درجة حرارته أكثر من 38 درجة.