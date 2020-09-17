كشفت إدارة الجوازات أن استقدام الزوج المقيم لزوجته من خارج المملكة ليس من صلاحيتها ولا إجراءاتها. وقالت في إجابة على استفسار تقدم به أحد المقيمين على منصتها في «تويتر»: «ليس من اختصاص إدارة الجوازات، يرجى مراجعة مكتب الاستقدام».وأضافت «الجوازات» أنه لا يمكن تعديل مكان استلام جوازات السفر بعد إتمام الإجراء من المواطنين والمقيمين. وأشارت إلى أنها منحت كفلاء العمالة المنزلية صلاحية إلغاء بلاغ التغيب عن العمل خلال 15 يوما من تاريخ البلاغ، ويمكن للمواطن عمل البلاغ والإلغاء عبر خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.