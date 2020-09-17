جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التأكيد على أن زوجة المواطن «غير السعودية» لا يسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديات، ولا يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين. وجاء التأكيد في إجابة للوزارة على سؤال مواطن عن سعي زوجته غير السعودية في احتسابها ضمن متطلبات السعودة. وكانت «الموارد» نفضت غبار منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% في إطار جهودها لدعم خطط توظيف وتوطين السعوديين والحد من البطالة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. وشمل قرار التوطين أنشطة بيع القهوة والشاي، العسل والسكر، البهارات، المياه والمشروبات، الفواكه والخضراوات. كما يشمل أنشطة بيع التمور، بيع الحبوب والبذور، الزهور والنباتات والمواد الزراعية، الكتب وأدوات القرطاسية، خدمات الطالب، إضافة إلى محلات الهدايا والكماليات، والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، بيع ألعاب الأطفال، اللحوم والأسماك والبيض والألبان، الزيوت النباتية ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.ويأتي قرار توطين المناشط الـ9 استكمالا لقرارات الوزارة في توطين 12 نشاطا اقتصاديا في العام الماضي ومن المنتظر أن يسهم ذلك في ارتفاع عدد السعوديين في سوق العمل بالقطاع الخاص إلى أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة، إذ بلغ عدد شاغلي المهن من المواطنين قبل صدور القرار 21 ألفا، كما يسهم القرار في زيادة عدد الوظائف المتاحة إلى أكثر من 35 ألف وظيفة بنسبة توطين تقدر بـ59%، إذ بلغت نسبة توطين تلك الأنشطة قبل تطبيق القرار 18%، وسيخفف القرار من نسبة شغل العمالة الوافدة في تلك الأنشطة بنسبة 50%.