أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 621 ‏حالة جديدة لفايروس كورونا ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة (327551) حالة، بينها (17178) نشطة و(1238) حرجة. فيما وصل عدد المتعافين إلى (306004) بإضافة (982) حالة تعافٍ جديدة، وعدد الوفيات (4369) بإضافة (31) حالة،فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (5868149) فحصا بإضافة (50194) فحصا مخبريا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وألمح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي المشترك أمس (الأربعاء) إلى زيادة في الرصد العالمي لفايروس كورونا واقتراب عدد المصابين من 30 مليون حالة، وقال «المراكز الصحية (آمنة لك وقريبة منك)، يجب أن تبادر لحجز المواعيد والاطمئنان على صحتك، حتى وإن لم تكن تعاني من أعراض»من جانبه، أوضح المتحدث باسم الطيران المدني إبراهيم الروساء عن بدء تشغيل المطارات الدولية وسط منظومة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات. ولفت إلى أن الهيئة أطلقت دليلا إرشاديا محدثا يتضمن توجيهات عدة. مشيرا إلى أن الأنظمة والضوابط لا تسمح لغير السعوديين بالدخول إلى المطار إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بكورونا.وشدد المتحدث في الطيران المدني على المسافرين التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الدولة المغادر إليها والامتثال لأية تدابير أخرى احترازية تضعها دولة المقصد. وأكد أن موعد وتاريخ رفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل سيحدد قبل تاريخ الأول من يناير بثلاثين يوما.