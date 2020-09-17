حققت المملكة المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية ضمن دول مجموعة العشرين في سرعة إظهار نتائج فحص كورونا (كوفيد ١٩)، وطبقا للإنجاز فإن ٥٠٪ من العينات في الفترة الحالية تظهر نتائجها خلال ١٤ ساعة، ونسبة ٨٠٪ تظهر نتائجها خلال ٢٠ ساعة، و١٠٪ يستغرق ظهور نتائجها أكثر من ٢٤ ساعة، وبالتالي يصبح معدل ظهور النتائج ٣١ ساعة تقريبا. وتستهدف وزارة الصحة الوصول إلى نسبة ١٠٠٪ في ظهور نتائج الفحص خلال ٢٤ ساعة.وتعد المملكة من أوائل الدول في العالم التي أمّنت الفحص المخبري للفايروس وهيأت وجهزت المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ويعد المختبر المرجعي الوحيد لفحص الحالات.ودشنت «الصحة» أخيرا عددا من المختبرات والوحدات المتخصصة في مختلف المناطق التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في فترة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فايروس كورونا. كما أطلقت مبادرة عيادات «تطمن» في مختلف مناطق المملكة؛ لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض «كورونا» من ارتفاع في درجة الحرارة، أو أعراض تنفسية؛ إذ يمكن الذهاب مباشرة إلى هذه العيادات دون موعد مسبق. كما تعمل هذه العيادات على مدار الساعة وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.كما أعلنت «الصحة» استكمال تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة «تأكد» في مختلف مدن المملكة، ضمن الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فايروس كورونا المستجد، إذ تم تنفيذها عبر منافذ عدة، منها: فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة تم إنشاؤها في مدن عدة، وكذا الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني (صحتي). وستواصل وزارة الصحة التوسع في إجراء الفحوص وتدشين المختبرات المخصصة لإجرائها بأعلى مستويات الجودة.