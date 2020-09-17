أطلق وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، مشروع تحسين بيئة الأعمال لتسهيل اللوائح والاشتراطات البلدية للأنشطة التجارية، بغرض رفع حجم المنافسة والمساهمة في تحسين المشهد الحضري.وأوضح الحقيل أبرز الفروقات في مشروع تحسين بيئة الأعمال التجارية المتعلقة بصالونات الحلاقة والتجميل النسوي، إذ تم دمج خدمة المنازل في تصريح واحد للنشاطين، عوضا عن التصريح المنفصل، كما أضيفت خدمة قسم الأطفال كنشاط جديد في الصوالين الرجالية، إذ كان لا يسمح في السابق بإضافة النشاط، وإضافة 7 أنشطة لصوالين التجميل النسوية. ومن التعديلات - طبقا للوزير- تقليص الحد الأدنى لمسافة النشاط إلى 24 مترا بدلا عن 50، إضافة إلى تعديل اشتراطات اللوحات التجارية.