نالت أمانة عسير النصيب الأكبر بين أمانات المناطق في أفضل مشاريع أنسنة المدن، بعد اختيار أفضل مشروعين لها ضمن مبادرة «أنسنة المدن والتشوه البصري»، خلال الشهر الماضي.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بأنه تم اختيار مشروع تطوير المناطق السياحية والساحلية بأبها «حدائق سما أبها»، ومشروع «تحسين المشهد الحضري»، في مدن ومحافظات منطقة عسير، لعرض تلك الجهود على برنامج «التحول الوطني»، بعد أن اختارت وزارة الشؤون البلدية والقروية، المشروعين كأفضل المشاريع التي أقامتها الأمانة أخيراً في المنطقة، مشيراً إلى أن المشروع الأول يتمثل في إنجاز حدائق سما أبها الغربية الذي قُدرت فيه مساحة المسطحات الخضراء بنحو 45 ألف م2، بينما يتمثل المشروع الثاني في تحسين المشهد الحضري وتقليل مظاهر التشوه في مدن ومحافظات المنطقة.