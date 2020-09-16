نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء وممثلي الأمانة وطبيب من المختبر ومراقب الأسواق، جولات تفتيشية على محلات العسل شملت مدينة أبها وضواحيها ومنطقتي السودة والمحالة، للتأكد من سلامة جودة العسل المعروض في المحلات، ووضع البطاقة التعريفية للعسل تنفيذاً للأنظمة والتعليمات.

وتم التحفظ على كامل العسل الموجود في المحلات التي كانت تقدم عسلاً مغشوشاً، وإغلاق محلات أخرى لمخالفتها بتقديم عسل وخلطات لم تثبت مصادرها.

يُذكر أن الجولات الميدانية التفتيشية على محلات العسل ستتواصل في بقية محافظات منطقة عسير خلال الأيام القادمة، وكذلك عمليات الفحص المختبري للعسل المعروض للتأكد من جودته ومطابقته للمواصفات.