طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم (الأربعاء) وزارة الحج، ببيان الأسباب التي حالت دون الاستفادة المثلى من الميزانية المعتمدة ومعالجة ضعف الصرف للاستفادة من الميزانية على الوجه المطلوب بما يسهم في تطوير أعمال الوزارة، كما دعا الوزارة إلى العمل على تقييم مبادراتها المقدمة لخدمة الحجاج والمعتمرين وفقاً لمؤشرات الأداء، وأهمها مبادرة «الخيام متعددة الطوابق» «وحج بلا حقيبة»، ومدى إمكانية التوسع فيها.كما وافق على قيام الوزارة بربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية، ودراسة تقييم الآثار المترتبة لجائحة كورونا على شركات العمرة ومقدمي خدمة حجاج الداخل ومؤسسات أرباب الطوائف، وكذلك مستهدفات رؤية 2030، واقتراح الحلول المناسبة. وطالب المجلس وزارة الحج باستكمال تطوير تطبيقات ذكية للخدمات والتأكد من توفر مساكن للحجاج والمعتمرين والزوار بمواصفات جيدة وتحديث تنظيم المساكن.وفي ذات الجلسة حثت لجنة التعليم الجامعات على دراسة تحويل بعض المواد الدراسية إلى مهارية ومهنية، وإنشاء إدارة للمخاطر في الوزارة وفي إدارات التعليم في جميع المناطق وتجويد وتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامها تكاملياً مع التعليم الاعتيادي ودعم استقلالية وتشديد الرقابة على حماية الملكية الفكرية، والتأكيد على الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي ومعالجة مشكلة الاعتماد على الملخصات والمذكرات الدراسية بدلاً عن المقررات المعتمدة، مطالبة مجلس شؤون الجامعات بدراسة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بكافة أشكاله وصوره.