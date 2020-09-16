أعلنت جامعة طيبة إقامتها مسابقة الجامعة الوطنية، وهي مسابقة طلابية إبداعية احتفالا بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وأوضحت عمادة شؤون الطلاب أن المسابقة تأتي لتشجيع طلاب وطالبات الجامعة على استثمار مواهبهم في التعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن في عدة مجالات (القصة القصيرة والتصوير الضوئي والفيلم القصير). وأشارت العمادة إلى أن المشاركة مفتوحة لجميع طلبة الجامعة شريطة أن تكون ضمن إطار الموضوع المحدد لهذه المناسبة، وحددت لكل محور من المحاور الثلاثة شروطا خاصة، المحور الأول بعنوان (طموح وطن) خاص بالقصة القصيرة، والمحور الثاني (إنجاز وطن) يهتم بالأفلام القصيرة، والمحور الثالث والأخير تحت عنوان (وطني بعدستي)، وهو محو خاص بالتصوير الضوئي.

ورصدت الجامعة جوائز مالية للمشاركين، وأهابت بالطلبة لزيارة موقع الجامعة للاطلاع على مزيد من التفاصيل والشروط الخاصة بالمسابقة.