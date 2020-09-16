أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 621 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 982 حالة تعافٍ إضافية، 31 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 327551 حالة، من بينها 17178 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1238 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 306004 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4369 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.