انطلقت بالإدارة العامة للتعليم في منطـــقة الرياض هذا الأسبوع الدورات التدريبية (عن بُعد) لشــاغلات الوظائف الإدارية بمنطقة الرياض للعام الحالي 1442/1441هــ في فترتها الأولى، تماشيًا مع الإجــراءات الاحتـــرازية لمواجهــة جائحة (كورونا). وأوضح مــديــر المــوارد الـبـشـرية بدر الوهبي، أن البرامج التدريبية تأتي تلــبية للاحتياجات التدريبية للمـوظفات الإداريات.

وتحقيقًــا لأهــداف الإدارة في رفع كفاءة الأداء والنمــو المهني للكوادر الإدارية وإكـســابها مهارات ومعارف جديدة تؤهلها للقيام بأداء مهماتها على الوجه الأمثل. وأبان «الوهبي» أن الخطـــة التدريبية للفترة الأولى تتضمن 64 برنامجا تدريبيا وتستمر لمدة 12 أسبوعا، بواقع 256 ساعة تدريبية يقوم على تنفيذها فريق المدربات من وحدة تطوير الموارد البشرية مكون من 11 مدربة، مشيرا إلى أنها تستهدف 3920 متدربة من الموظفــات الإداريات في الإدارات والمكاتب والمدارس يتم ترشيحهـــن وفق آليــة محددة عن طريق منسقة تطوير الموارد البشرية بعد موافقة الرئيس المباشر. وبيَّن الوهبي أن الخطة تتضمن العديد من الدورات النوعية ومن أبرزها: الحوار في بيئات العمل ومهارات الموظف المتميز وصناعة المبادرات، ومهارات التعامل مع المستفيدين، إضافة إلى دورات في بيئة العمل الرقمية والأمن السيبراني وإنترنت الاشياء والأنفوجرافيك وغيرها من البرامج.

وقدَّم مدير إدارة الموارد البشرية شكره لمدير عام التعليم، على دعمـه المتواصل لبرامج التدريب والتطوير لرفع أداء وتنمية مهارات الكوادر الإدارية، متمنيًا التوفيق لجميع الموظفات الإداريات الملتحقات بالبرامج.