حققت المملكة المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية ضمن دول مجموعة العشرين في سرعة إظهار نتائج فحص كورونا «كوفيد-19»، إذ إنه خلال الفترة الحالية فإن 50% من العينات تظهر نتائجها خلال 14 ساعة، كما أن نسبة 80%؜ من العينات تظهر نتائجها خلال 20 ساعة وأن 10% يستغرق ظهور نتائجها أكثر من 24 ساعة، بالتالي يصبح معدل ظهور النتائج 31 ساعة تقريباً

وتستهدف الصحة بإذن الله الوصول إلى نسبة 100%؜ في ظهور نتائج الفحص خلال 24 ساعة.

وتعد المملكة من أوائل الدول في العالم التي أمّنت الفحص المخبري للفايروس، إذ هيأت وجهزت المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الذي يعد المختبر المرجعي الوحيد لفحص الحالات.

كما دشنت الصحة، أخيراً، عدداً من المختبرات والوحدات المتخصصة في أنحاء المملكة التي أسهمت -بفضل الله- في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في فترة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فايروس كورونا.

وقد أطلقت الصحة مبادرة عيادات (تطمن) والتي هيأتها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فايروس (كورونا) المستجد من ارتفاع في درجة الحرارة، أو أعراض تنفسية؛ إذ يمكن الذهاب مباشرة إلى هذه العيادات دون موعد مسبق. كما تعمل هذه العيادات على مدار الساعة وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

كما أعلنت (الصحة) استكمال تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة (تأكد)، وذلك في مختلف مدن المملكة، ضمن الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فايروس (كورونا) المستجد، إذ تم تنفيذها عبر منافذ عدة منها: فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة تم إنشاؤها في مدن عدة، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني (صحتي). وستواصل وزارة الصحة التوسع في إجراء الفحوص وتدشين المختبرات المخصصة لإجرائها بأعلى مستويات الجودة.