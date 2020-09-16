تراس اليوم (الأربعاء)، محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي عبر الاتصال المرئي الاجتماع الأول للجنة الدعم الاجتماعي بالمحافظة، بحضور مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الخيرية. وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور ونوه بتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز حول توحيد الجهود الخيرية والأعمال التطوعية. تلت ذلك مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن البدء بعمل مسح اجتماعي بالمحافظة وحصر جميع المستفيدين من الجهات الخيرية والعمل على دعمها من الشركات والمؤسسات العاملة بالمحافظة، وإيجاد منصة إلكترونية موحدة لكافة الجهات الخيرية والتطوعية.