أتمت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) اليوم، أضخم صفقة عقارية على مستوى المملكة في العام الجاري، بالمزاد العلني الذي أقيم بمدينة الدمام لبيع أرض مساهمة مخطط جوهرة المطار بالكامل، بمبلغ يقارب (2.000.000.000) ريال.

وأكدت «تصفية» أن اجراءات الإفراغ ستُنْجَزُ في أسرع وقت؛ تمهيدا لصرف حقوق المساهمين في المساهمة.

يذكر أن مساحة مخطط جوهرة المطار تزيد على 10 ملايين متر مربع بمدينة الدمام، ويُعد من أهم المخططات في المنطقة للاستثمار السكني والتجاري.

الجدير بالذكر أن «تصفية» طرحت في النصف الثاني من عام 2020 العديد من أراضي المساهمات العقارية للبيع بطريق المزاد العلني، أو بطريق البيع المباشر، بمساحة تقارب (20.000.000) متر مربع.