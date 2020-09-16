بمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، بدأت «صحة الرياض» تنفيذ مشروع عيادات الطب الوقائي في 3 قطاعات خارج مدينة الرياض شملت قطاعات الخرج، والمجمعة، والدوادمي، وذلك في إطار جهودها لتوفير وتجويد الخدمات الصحية العلاجية والوقائية، والتأهيلية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة.

وأوضح مساعد المدير العام للصحة العامة د.أميرة الرصيص أن هذه العيادات تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الوقائية للحد من انتشار الأمراض السارية والمزمنة ومواجهة عوامل خطورتها ومن ثم تعزيز الصحة العامة للفرد والمجتمع.

وأضافت بأن هذه العيادات تقدم حزمة من الخدمات، تشمل خدمة التقييم الصحي الدوري، فحص الأشخاص المصابين بفايروس التهاب الكبد (ب، ج)، التنبؤ بالمخاطر القلبية والوعائية لمدة 10 سنوات، الفحص المبكر للسرطان، توفر لقاحات البالغين للوقاية من بعض الأمراض المعدية، تقديم المشورة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، إضافة إلى خدمة تقديم المشورة للإجراءات الوقائية لصحة المسافر.

وأكدت أن هذه الانجازات تأتي انطلاقاً من رؤيتها الواضحة في أن تكون نموذجاً رائداً في تحقيق الوقاية الشاملة وتعزيز الصحة للفرد والمجتمع، ورسالتها السامية في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتعزيزية بجودة عالية من خلال فريق عمل مؤهل ومدرب.

وأشارت إلى أن عيادة الطب الوقائي تمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية الوقائية للفرد والمجتمع.