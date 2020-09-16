علمت «عكاظ» أن مجلس الشورى أحال مقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق إلى لجنة متخصصة لدراسته وتقديم مرئياتها لاحقاً؛ إثر طرحه للتصويت وفوزه بـ80 صوتا مسجلة اعتراضها على رفض لجنة الثقافة مقترح عضو المجلس الدكتور عبدالله السفياني. وأوضح عضو المجلس الدكتور عبدالله بن سليمان البلوي لـ«عكاظ» أنه يؤيد المقترح كون رفض اللجنة كان مسبقاً والمقترح في مرحلة الدراسة، إذ ينبغي إعطاء تفاصيل أكثر عن محتوى المقترح لا الاكتفاء بموضوعه، وعده ضرورياً في ظل التطور الهائل في أنظمة وأنشطة التواصل الاجتماعي الممكنة لكل فرد، مضيفاً أن أنظمة الجهات المناط بها الإعلان قديمة وغير مواكبة للتطوير الكبير الذي طرأ على فضاء الاتصالات ولعدم مواءمتها وانسجامها مع رؤية 2030، مشيراً إلى أن المجلس استشار الجهات ذات العلاقة؛، ومنها وزارة الداخلية وأبدت ملحوظات يمكن تلافيها ولم تر تلك الجهات عدم أهمية المشروع. واعتبر البلوي مضمون المقترح وجيها لحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع لمنتجات يسوقها مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، دون مراعاة لأي معايير أو شروط ضابطة لتلك المنتجات، ودون وجود رقابة عليها. ويرى البلوي أن التداخل في الأنظمة الذي أوردته اللجنة وارد، إلا أنه ليس مبررا لرفض مقترح يحدد المواصفات للمنتج ويضبط المعايير وإن اختلفت جهات المسؤولية حسب الاختصاص، لتحقيق الحوكمة والرقابة على الإعلان والتسويق.