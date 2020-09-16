أعلنت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء)، تسجيل 672 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في السعودية 326.930 حالة، بينها 17.570 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1.286 حالة حرجة، كما سجلت 1.092 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 305.022 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 4.338، بإضافة 33 حالة وفاة جديدة. كما تم إجراء 51.453 فحصاً مخبرياً جديداً.وتصدرت مكة المكرمة مدن التعافي بـ142 حالة تلتها المدينة المنورة بـ97، جدة 96، الهفوف 72، الدمام 67، ينبع 64، الرياض 56، المبرز 45، الظهران 39، والقطيف 36. وفيما يتعلق بالإصابات الجديدة المسجلة أمس تصدرت القائمة مكة المكرمة بـ62 حالة ثم المدينة المنورة 61، جدة 45، الرياض 44، الهفوف 38، الدمام 37، ينبع 27، خميس مشيط 24، والقطيف 24.وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن، أو مراكز تأكد التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.