أكد متعاملون في قطاع السفر والسياحة بدء بعض شركات الطيران جدولة رحلاتها بعد قرار رفع الحظر عن الرحلات الدولية، وقالوا لـ«عكاظ» إن الساعات الماضية شهدت إعلان أكثر من 4 شركات عالمية لرحلاتها، فيما ينتظر إعلان المزيد من الشركات جدولة رحلاتها في الساعات القادمة.وطبقا لحسين القطان مدير وكالة سفر وسياحة، فالشركات التي أعلنت عن رحلاتها هي العمانية، المصرية، الفلبينية والكويتية. مضيفا أن جدولة الرحلات الى المملكة مستمرة لنحو 37 شركة طيران عاملة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام وشهدت حركة الحجز تصاعدا مستمرا خلال اليومين الماضيين، خصوصا بالنسبة للعمالة العالقة في بلدانها منذ عدة أشهر.من جانبه، يضيف المستثمر في وكالة السفر والسياحة سامي العبد الهادي، أن السماح بعودة حاملي التأشيرات سارية المفعول سيحرك الوكالات بشكل جزئي، بيد أن عودة النشاط بشكل كامل سيكون مع السماح للمواطنين بحرية السفر بداية 2021.الطيران المدني: 5 تعليمات للخطوط الناقلةأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تعميما «يتضمن 5 تعليمات إلى جميع الناقلات العاملة بمطارات المملكة بخصوص إجراءات السفر للمغادرة والقدوم من /‏‏ إلى المملكة أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة فايروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن التعليمات تنص على السماح للناقلات الجوية بنقل المسافرين من /‏‏ إلى المملكة لمواطني مجلس التعاون، وكذلك السماح للناقلات الجوية بنقل المسافرين غير السعوديين من /‏‏ إلى المملكة والحاصلين على تأشيرات “خروج وعودة - عمل - إقامة - زيارة “ سارية المفعول، مشددة على عدم السماح بصعود الطائرة لأي مسافر من الفئات المشار إليها أعلاه إلى المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلو المسافر من الإصابة بفايروس كورونا المستجد بناء على تحليل من جهة موثوقة خارج المملكة (PCR) لا يتجاوز موعد إجرائه (48) ساعة من قبل وصوله المملكة، وأن يكون دخول المملكة وخروج المسافرين وفق الضوابط والإجراءات الصحية الوقائية من فايروس كورونا المستجد الصادرة من وزارة الصحة، وأخيرا عدم الإخلال بما ورد في هذا التعميم بأي اشتراطات أو ضوابط معتمدة تتصل بالمنع من السفر لأسباب لا علاقة لها بالحد من تفشي فايروس كورونا المستجد بالمملكة.