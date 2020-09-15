أكدت الشركة المنظمة لفعالية أبحر في الصيف أنها لم تقدم الدعوة للأشخاص الذين صدرت منهم بعض التجاوزات المتعلقة بالاعتداء على خصوصية بقية الركاب، ونشر العديد من المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتنافى مع القيم والأنظمة.

وجاء تأكيد الشركة إشارة إلى ظهور بعض الممارسات والسلوكيات التي تخالف لائحة الذوق العام من بعض ركاب رحلة سفينة «رد سي سبيريت» التي انطلقت من ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يوم 13 سبتمبر 2020 لمدة 4 أيام.

وأوضحت الشركة المنظمة للفعاليات أنها اتخذت الإجراءات اللازمة فور رصد هذه الممارسات بالتواصل مع الركاب المعنيين للحد منها، وتمت مغادرتهم في أول محطة للرحلة، وهي محطة شاطئ الرأس الأبيض، إضافة إلى إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت: «تعقيباً على ما تم تداوله في هذا الشأن، وورود العديد من المعلومات المغلوطة، تود الشركة أن توضح للجميع أنها لم تقم بدعوة من صدرت منهم هذه التجاوزات، وأنهم قاموا بدفع التكاليف وطُبقت عليهم كافة الشروط والمتطلبات التي تُطبق على الجميع».

وأكدت الشركة حرصها الشديد على توفير كل مقومات النجاح التي تعكس قيمة السياحة السعودية، وتقديم تجربة ثرية تعكس تطلعات السياح، وعدم التهاون في كل ما يمس لائحة الذوق العام أو يهدد سلامة وأمن السفينة والركاب.