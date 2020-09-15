أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، بأن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث، وفي حال وجود نتائج علمية سليمة فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم. جاء ذلك خلال تعليقه على ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض (كوفيد-19).

وأوضح متحدث وزارة الصحة على «تويتر»، أنه إشارة إلى الفيديو المتداول حول ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض (كوفيد١٩)، نود التوضيح بأن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث، وفي حال وجود نتائج علمية سليمة فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم، وأي ادعاء مخالف نحذر منه، ويتعرض من يقوم به للمساءلة وفق الأنظمة.