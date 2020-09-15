أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 672 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1092 حالة تعافٍ إضافية، 33 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 326930 حالة، من بينها 17570 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1286 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 305022 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4338 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.