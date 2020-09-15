أطلق وزارة التعليم مبادرة «راوي الدرعية» التنافسية لعام 2020 للطلاب والطالبات في جميع مناطق المملكة.

وقالت الوزارة إن المسابقة تهدف إلى تعزيز مهارة الإلقاء ودعم رواية القصص التاريخية التي ترتبط بشكل مباشر بتاريخ الوطن وتسهم في تعزيز الانتماء والهوية الوطنية،

حيث ستكون المشاركة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، في حين طلبت من إدارات التعليم تعيين منسق ومنسقة من كل إدارة لمتابعة المشاركات التي تختتم على مستوى الوزارة.

ويتم في الختام تكريم الفائزين والفائزات بمبالغ مالية ودروع تذكارية مع التكريم بالوزارة.

ووضعت الوزارة جدولاً زمنيا لتنفيذ المبادرة تبدأ في الثالث من صفر بفتح منصة التسجيل في راوي الدرعية وتنتهي باعتماد النتائج والتكريم في العاشر من رجب القادم.