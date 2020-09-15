أنهت أمانة المدينة المنورة تنفيذ حديقة عامة بحي الخالدية، وذلك في إطار سعي الأمانة لتقديم أفضل الخدمات الترفيهية لسكان وزوار الحي وتحقيق أفضل معايير جودة الحياة.

ونفذت الأمانة الحديقة بحي الخالدية بمساحة 30000 متر مربع، مراعية فيها جوانب الترفيه والخدمات العامة لسكان الحي، حيث تم توفير منطقتين لألعاب الأطفال بمساحة 185 مترا مربعا، بعدد 12 لعبة، ومسارات داخلية وخارجية وممرات للمشاه بمساحة 10.250 متر مربع ومضمار للمشي، وتم زراعة مجموعة من الأشجار والمسطحات الخضراء والزهور الموسمية على مساحة 11 ألف متر مربع، كما زودت الحديقة بمرافق عامة، كملعب لكرة القدم بمساحة 1500 متر مربع، وجلسات جانبية وأعمدة إنارة وأرصفة وزودت منطقة الألعاب بالأرضيات المطاطية لحماية الأطفال ودورات المياة، ونحو 104 مواقف للسيارت.

وكثفت أمانة المدينة المنورة عمليات التعقيم والتطهير في الحديقة قبل افتتاحها وضاعفت أعداد الفرق الرقابية العاملة بها على مدار الساعة، ودعت كافة المواطنين والمقيمين للاستفادة من هذة الحدائق والمسطحات الخضراء، التي أنشئت لهم، والمحافظة عليها من العبث والإبلاغ عند رصد أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.