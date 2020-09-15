أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخصوصاً ما يتعلق بالشأن اليمني. كما أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق في الشأن اليمني.وأجرى اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية الجمهورية اليمنية محمد الحضرمي.جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة ذات الاهتمام المشترك.واستعرض العلاقات الأخوية هاتفياً بين المملكة والبحرين وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني مع وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.