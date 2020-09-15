التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر في الرياض أمس (الاثنين)، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفيث.وأكد آل جابر خلال اللقاء دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، إضافةً إلى مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض.