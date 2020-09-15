علمت «عكاظ» أن الخطة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية أمس (الأحد) حول إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً، تتضمن فتح الباب أمام معتمري الداخل بأعداد محدودة كمرحلة أولى وفق إجراءات وشروط تنظيمية، منها حصول الراغب في العمرة على «تصريح أداء» من الجهة المعنية.وأشار المصدر إلى أن خطة العودة التدريجية للعمرة ستبنى على تطبيق إلكتروني يحدد فيه تاريخ الأداء وساعته، على أن يكون لدى المعتمر تقرير طبي موثق يثبت سلامته من فايروس كورونا (كوفيد 19). وأوضح أن وزارة الحج ستعلن خلال الأيام القادمة تفاصيل وشروط العودة التدريجية للعمرة.يشار إلى أن وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف أكد لـ«عكاظ» في وقت سابق أن الوزارة ستعمل على تقييم تجربة نجاح الحج الاستثنائي، وتطبيق إجراءات صحية وتنظيمية عالية الجودة، واستلهام تجربة النجاح في موسم العمرة القادم اعتماداً على البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة وتدابيرها الوقائية ضد فايروس كورونا.