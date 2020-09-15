أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن صحة جدة حددت 13 مركزاً صحياً معنية باستخراج «مشهد» خاص بالسفر، هي الصفا 1، السلامة، النهضة، الأمير عبدالمجيد، الشراع، خالد النموذجي، الربيع والتوفيق، الرحاب، المحجر، الفروسية، كيلو 14، الليث، رابغ وأضم وطبقاً للمصادر فإن الراغب في الحصول على الشهادة عن طريق المستشفيات الخاصة يستطيع إجراء المسحة على أن تبعث العينات إلى المختبر الإقليمي وبعد ظهور النتائج يستطيع توثيقها من المراكز الصحية الحكومية المحددة، خصوصاً أن كل «مسحات كورونا» مرتبطة في برنامج حصن وتظهر وتسجل النتائج تلقائياً حتى لو كانت من داخل مستشفيات خاصة.