واصلت حالات الإصابة بفايروس كورونا (كوفيد-19) تراجعها، بعدما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 607 حالات مؤكدة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 326.258 حالة، من بينها 18.023 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1.293 حالة حرجة، كما تم تسجيل 1.060 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 303.930 حالة.وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 44% إناث، 56% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، 84%، وكبار السن 5% فيما بلغ عدد الوفيات 4.305 حالات، بإضافة 37 حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى أنه تم إجراء 44.025 فحصا مخبريا جديدا.ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين للوقاية من فايروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية.