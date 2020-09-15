اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، على خطة التحول المؤسسي بصحة مكة المكرمة؛ التي ستتم من خلال تشكيل التجمع الصحي الأول الذي يضم 10 مستشفيات و٨٢ مركزا للرعاية الصحية الأولية، تطبيقاً لمبادرة التحول الوطني في القطاع الصحي، الرامية لإيجاد تجمعات صحية تتنافس على تقديم أجود الخدمات الصحية للمرضى بكفاءة عالية.جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا بحضور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل بن حمزة مطير، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي.وأوضح الدكتور مطير، أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة تقوم بالدور الإشرافي والتشريعي وتحسين الإنتاجية والأداء بالقطاعين الحكومي والخاص، فيما يركز دور التجمع الصحي على تقديم الخدمات الصحية وأداء المهام التشغيلية والتنفيذية بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.يذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وقعت اتفاقية مع التجمع الصحي الأول بمكة المكرمة أخيرا، لتفويض بعض الصلاحيات للتجمع الصحي لتهيئة التجمع للاستقلال؛ تمهيداً للتحول الوطني في القطاع الصحي بالمنطقة الغربية، أسوة بالتجمعات الصحية السابقة في المنطقة الوسطى والشرقية.كما أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ستقوم على قيادة الخدمات الصحية خلال مواسم الحج والعمرة.