شدد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على أهمية تأهيل ورعاية المصابين بالتوحد ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع وتمكين المُلهمين والمبدعين منهم للمشاركة في إثراء الوطن في جميع المجالات وتقديم الخدمات لهم بما يُلبي تطلعات ذوي المصابين بطيف التوحد.واطلع خلال استقباله في مكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة الدكتور سالم بن خليل الضاحي، أبرز إنجازات الجمعية ومشاريعها التي حققتها العام الماضي وأهم البرامج والمبادرات والاستشارات التي استهدفت ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، بالإضافة إلى نتائج مشاركة الجمعية في الملتقيات والمؤتمرات على مستوى المملكة وخطط وبرامج الجمعية المستقبلية.