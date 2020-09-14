زار فريق عمل من مجلس منطقة مكة المكرمة، برئاسة الأمين العام للمجلس خالد بن حمود البقمي، أخيرا، مقر مركز قياس أداء الأجهزة العامة في الرياض، بهدف الاطلاع على تجارب المركز والاستفادة من الخدمات التي يقدمها للأجهزة الحكومية.وأوضح البقمي أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان حريصان على إعداد تقارير دورية عن الخدمات العامة المقدمة لسكان محافظات المنطقة، وتقييمها ومعرفة مدى كفايتها وزيادة حجمها بما يتماشى وحاجة المستفيدين، عبر قياس أداء الأجهزة الحكومية والخدمات المقدمة في المنطقة، لافتا إلى أنه يهمهما رأي المستفيد الأول لأنه عنصر نجاح التنمية في المحافظات والمنطقة كافة.وشكر البقمي القائمين على مركز قياس أداء الأجهزة العامة، نظير الحفاوة التي وجدها وفد مجلس منطقة مكة المكرمة، أثناء الزيارة.وشمل وفد مجلس منطقة مكة المكرمة مستشار المجلس رئيس لجنة التنمية العمرانية والمشاريع الدكتور فؤاد غزالي، ورئيس لجنة الخدمات والمرافق في المجلس محمد بن عبدالصمد القرشي، ورئيس لجنة متابعة تطوير العشوائيات طارق بن عبدالرحمن فقيه، ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية زياد فارسي، ورئيس لجنة التنمية الثقافية والشبابية الدكتور ياسر بن حسن سلامة، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية هاني بن عبدالعزيز ساب، ورئيس لجنة شؤون الأسرة الدكتور راشد بن بخيت الغامدي، وعضو المجلس الدكتور عصام بن يحيى فيلالي، وعضو المجلس الدكتور معراج بن نواب مرزا.