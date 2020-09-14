تواصل هندسة القوات المشتركة العمل بوتيرة عالية لتطهير الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة من حقول الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية التابعة لإيران قبل اندحارها.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن فريقا هندسيا نزع وفكك، الساعات الماضية، 25 لغما مضادا للدروع في حي المسنأ المكتظ بالسكان شرق المدينة.

ويعد حي المسنأ - أحد أكبر حقول الألغام الحوثية في الحديدة - أكثر الأحياء السكنية من حيث عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا بفعل الألغام داخل الحي وفي مزارعهم وفي الطرقات العامة.

يشار إلى أن هندسة القوات المشتركة تمكنت الفترة الماضية من نزع وتفكيك آلاف الألغام بمختلف الأحجام، مضادة للدروع وفردية، من الحي ذاته مترامي الأطراف.