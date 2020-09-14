أوضحت «الجوازات السعودية» إمكانية تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال تبقي 14 شهرا على انتهاء صلاحيتها، أما بالنسبة للعمالة التجارية، فيمكن التجديد في حال تبقى على انتهاء صلاحية هوية مقيم أقل من 6 شهور، مع اشتراط وجود «رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي» سارية المفعول، جاء ذلك عبر إجابتها في حسابها الرسمي بـ«تويتر» عن استفسار أحد المغردين.

وفي استفسار آخر عن وجود تمديد للزيارات داخل المملكة، أكدت الجوازات أن التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر قبل لنتهاء صلاحية سريانها بـ ٧ أيام، ويشترط سداد الرسوم ووجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة للتمكن من إتمام الإجراء.