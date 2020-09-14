تطبيقاً لقاعدة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في محاربة الفساد: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء وزيرا أو أميرا أو أيا كان، أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سيحاسب»، شهّرت وزارة التجارة بأمير تورط في بيع إطارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في مكة المكرمة اليوم (الاثنين).

تشهير التجارة جاء وفقاً لحكم المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، إضافة إلى غرامة مالية بـ50 ألف ريال وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة شهر، ونشر الحكم في صحيفتين محلية على نفقته ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة.