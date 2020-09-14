اعتباراً من يوم غد (الثلاثاء) تطبق المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المرحلة الجديدة لدفع الرسوم إلكترونياً، وأوضحت لـ «عكاظ» أن التطبيق يشمل السيارات الصغيرة والشاحنات والدراجات النارية، وبإمكان من يحملون بطاقة عضوية الدخول للموقع، إعادة شحن البطاقات عبر التطبيق الإلكتروني.وأشارت المؤسسة إلى أن مشروع البوابات الجديدة سيكتمل في مارس القادم وتمكن البوابات التعرف على المركبات آليا دون الحاجة إلى توقفها وقياس وزن الشاحنات آلياً.25 ريالاً للسيارات الصغيرة30 ريالاً للشاحنات الخفيفة50 ريالاً للباصات الكبيرة3 ريالات للطن (الشاحنات)